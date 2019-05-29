الخليج 365 يكشف بدائل جروس في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء بدأت في مفاوضات مع الثنائي أحمد حسام "ميدو" وخالد جلال من أجل تولي قيادة القلعة البيضاء بدلا من السويسري كريستيان جروس.

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن عقب تتويج فريقه بلقب الكونفدرالية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن مسيرة المدرب السويسري مع القلعة البيضاء انتهت.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن هناك اتصالات من مسئولي القلعة البيضاء مع الثنائي ميدو وجلال لتجهيز أحد منهما لخلافة جروس في حالة رحيله عن الزمالك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مساء اليوم مع السويسري كريستيان جروس من أجل حسم موقفه سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء.

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وينتهي عقد جروس مع الزمالك غدًا الخميس حيث يسعى مسئولي القلعة البيضاء للإبقاء على المدرب السويسري لنهاية الموسم أو الاتفاق معه على التجديد لموسم قادم مع وضع شروط جديدة في العقد.

وكان جروس تولى قيادة الزمالك مطلع الموسم الحالي لينجح في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية بجانب التتويج بلقب كأس السوبر المصري السعودي على حساب الهلال.

ويستعد الزمالك لاستئناف مشواره المحلي عندما يواجه فريق الإنتاج الحربي، غدًا الخميس، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ31.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد حاليًا في المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي متصدر المسابقة، إلا أن الأبيض يمتلك خمس مباريات قبل نهاية المسابقة مقابل مباراتين للمارد الأحمر.