ماني عن رحيله لريال مدريد: شائعات.. أنا سعيد في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى السنغالي الدولي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة دخول نادي ريال مدريد في مفاوضات معه للحصول على خدماته في الصيف الجاري.

ماني قال في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي"، اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالتواجد مع ليفربول، مشددًا أنه يستعد حاليًا لأكبر لمباريات الموسم بالنسبة لفريقه وللجماهير.

وذكرت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ27 عامًا.

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وقدّم ماني أفضل مواسمه مع ليفربول منذ انتقاله من صفوف ساوثهامبتون عام 2016 حيث نال جائزة هدافي الدوري الإنجليزي بتسجيله 22 هدفًا ليتقاسم صدارة الهدافين مع الثنائي النجم المصري وزميله في ليفربول محمد صلاح والجابوني بير إيمريك أوبا ميانج مهاجم آرسنال.

وشارك ماني مع ليفربول خلال هذا الموسم في 49 مباراة أحرز خلالها 26 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام يوم السبت المقبل في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.