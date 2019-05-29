الإسماعيلي يرد على بيان بتروجيت في 4 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

رد النادي الإسماعيلي على البيان الرسمي الذي أصدره بتروجيت، وألمح خلاله للتلاعب في نتيجة مواجهة الدراويش الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي مع الجونة.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما صدر من نادي بتروجيت وبعض التلميحات امر عيب وغير مقبول.

أكمل: " نرد على هذا الأمر على هيئة نقاط، أولها، لماذا لم تفوزوا أنتم على الجونة وخسرتم في مباراتي الدورين الأول والثاني؟".

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وأضاف: "ثانيًا أقوى فرق الدوري العام والذي هزم الأهلي والزمالك وهو بيراميدز، لكنه خسر أمام الجونة ".

وأوضح: "الإسماعيلي في مباراة الدور الأول كان في احتياج شديد إلى نقطة ولم يفز على الجونة وتعادلا بهدفين لكل فريق ".

واختتم: "دخلنا المباراة وهناك غيابات مؤثرة للغاية بسبب الايقافات ومنهم محمد صادق ومحمد الشامي إضافة إلي الإصابات المتمثلة في محمود متولي ومحمود عبد العاطي دونجا مما أدى للاستعانة بـ9 لاعبين من الشباب".

الجدير بالذكر أن نادي بتروجيت كان قد أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري، ألمح خلاله لوجود تلاعب في نتيجة الإسماعيلي والجونة.