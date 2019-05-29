بعد تعادل الإسماعيلي والجونة.. بتروجيت يطلب تعديلا بجدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أرسل نادي بتروجيت خطابا لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء، يطالبه بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جدول الدوري الممتاز.

ونص خطاب بتروجيت على 3 نقاط أساسية جاءت كالتالي:

طالب بتروجيت بترحيل المباراة الأخيرة للفرق المنافسة على الهبوط والمقرر لها يوم 3 يونيو إلى يوم 6 يونيو، في نفس توقيت الميعاد المقترح للمباراة الأخيرة بين حرس الحدود وبيراميدز.

والمباريات التي طالب بتروجيت بإقامتها في نفس التوقيت جاءت كالتالي: (الإنتاج الحربي - وادي دجلة)، و(بتروجيت - المقاولون)، و(سموحة - الاتحاد السكندري)، على أن تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود في موعدها دون تأجيل يوم 3 يونيو.

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وتتنافس فرص الإنتاج الحربي 37 نقطة، وحرس الحدود 36 نقطة، والاتحاد السكندري 36 نقطة، وبتروجيت 34 نقطة، على المقعد الأخير للهبوط، بعد وداع الداخلية 26 نقطة، والنجوم 26 نقطة للدوري رسميا.

كما طالب بتروجيت بإقامة مباراة المقاولون والأهلي يوم 3 يونيو، وذلك قبل مباراة بتروجيت والمقاولون طبقا لترتيبها في المسابقة.

وطالب بتروجيت بـ"مراقبة مباريات الفرق المنافسة على الهبوط من أجل تطبيق مبدأ اللعب النظيف لاسيما بعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجونة".

وانتهت مباراة الإسماعيلي والجونة سلبيا ليضمن الأخير البقاء في مسابقة الدوري رسميا.