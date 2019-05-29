شوستر: لن أفهم إقالة فالفيردي لو حدثت

قال لاعب برشلونة السابق، الألماني بيرند شوستر، إنه لو تمت إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من تدريب النادي الكاتالوني، فلن يفهمها.
وصرح اللاعب الذي ارتدى قميص البرسا في الفترة بين 1980 و1989: “لن أفهم إقالة فالفيردي لو حدثت.. البرسا وصل للنهائي وفاز بالليغا عن جدارة”.
وأضاف شوستر: “ألمانيا ليست مثل إسبانيا، أولوية البايرن مثلاً ليست دوري الأبطال بل البوندسليغا.. جماهير ليفربول مثلاً كانت لتفضل الدوري على التشامبيونز.. في إسبانيا الأمر مختلف، إذا لم تفز بالتشامبيونز، فكل ما فعلته طيلة الموسم مجرد هراء ملعون”.
ورداً على سؤال إن كان ليتجرأ في تولي تدريب البرسا، قال شوستر: “الجرأة ليست مشكلة”، مشيرا إلى أن المدربين يتجرأون على فعل كل شيء.
وأضاف الألماني: “خضت تجربة التدريب هناك لعام ونصف واستمتعت باللحظات الجيدة والسيئة.. لا يوجد شيء تستمتع به أكثر من فريق معتاد على الفوز ويتطلع لكل الألقاب ويمتلك لاعبين كبار.. معنى كلامي أنه لا مجال للخوف والشكوك أو أي شيء”.
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