صلاح يسعى للتعويض في دوري الأبطال

يتوق محمد صلاح إلى لعب دور مؤثر في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد توتنهام هوتسبير السبت المقبل، ليساعد فريقه ليفربول على تجاوز هزيمته الكابوسية أمام ريال مدريد العام الماضي.

وأصيب صلاح في كتفه في التحام مع مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، خلال نهائي الموسم الماضي في كييف، وغادر الملعب بعد نصف ساعة فقط.

وخسر ليفربول في نهاية المطاف 3-1 ويستمد مهاجمه المصري الإلهام هذه المرة من تفكيره في تسجيل هدف الفوز ومساعدة فريقه على إحراز لقبه الأوروبي السادس.

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وأبلغ صلاح الصحافيين أمس الثلاثاء: “أتمنى أن ألعب المباراة كاملة هذه المرة.. يحدوني الأمل في تصحيح ما حدث الموسم الماضي وتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالبطولة.. تسجيل هدف الفوز ليس مجرد حلم.. أتمنى أن يصبح حقيقة وأسجل في النهائي”.

وقال صلاح أيضاً إن “ليفربول تعلم من دروس خيبة أمل الموسم الماضي وإن الفريق في حالة أفضل هذه المرة”.

وأضاف اللاعب المصري: “هذا ثاني نهائي لنا على التوالي.. خسرنا النهائي الأول لكن كل شيء يبدو أفضل هذه المرة ولدينا خبرة أكبر من المرة السابقة.. أتمنى أن نحرز اللقب.. سيكون الأمر صعباً.. إنها مباراة نهائية ولن يكون أي منافس سهلاً.. والأمر صعب لأن توتنهام فريق إنجليزي”.