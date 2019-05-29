اخبار الرياضه

موسم تاريخي للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

عرفت الأندية الإنجليزية مشواراً رائعاً في المسابقات الأوروبية لكرة القدم هذا الموسم، حيث للمرة الأولى في التاريخ تحتكر أندية بلد واحد المباريات النهائية القارية.

كسرت أندية إنجلترا هذا الموسم احتكاراً إسبانيا في العقد الاخير، ففي دوري الأبطال توج 4 مرات، وبرشلونة مرة منذ 2014، وفي “يوروبا ليغ” توج كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد ثلاث مرات منذ 2010.

وكتبت أسبوعية “دي تسايت” الألمانية مؤخراً: “كرة الأندية الأوروبية في فجر حقبة جديدة”.

وتابعت: “هيمن الممتاز على القارة بالمال والانفتاح، لا يحقق أي دوري آخر في العالم عائدات مالية مماثلة من بيع حقوق النقل التلفزيوني، ولا يوجد غيره منفتح بهذا الوضوح على رأس المال الخارجي”.

Advertisements

ويتفوق “البريميرليغ” إذا على الصعيد المالي: تحتل 6 أندية إنجليزية راهناً مراكز ضمن لائحة العشرة الأوائل الأغنى في العالم، بحسب شركة ديلويت العالمية المتخصصة بالخدمات المالية.

وسجلت الأندية الإنجليزية الموسم الماضي عائدات قياسية بلغت 5.56 مليارات يورو، خصوصاً بفضل حقوق النقل التلفزيوني. تخطت الدوريين الألماني والإسباني بنحو 60%، والدوري الفرنسي بنحو ثلاثة أضعاف.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أنفقت أكثر من مليار يورو.

وتجذب الأموال المتدفقة مدربين من بين العشرين الأوائل عالمياً، على غرار الاسباني جوسيب غوارديولا، الألماني يورغن كلوب، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الإيطالي ماوريتسيو ساري، والاسباني أوناي ايمري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسم تاريخي للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا