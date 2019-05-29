موسم تاريخي للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية

عرفت الأندية الإنجليزية مشواراً رائعاً في المسابقات الأوروبية لكرة القدم هذا الموسم، حيث للمرة الأولى في التاريخ تحتكر أندية بلد واحد المباريات النهائية القارية.

كسرت أندية إنجلترا هذا الموسم احتكاراً إسبانيا في العقد الاخير، ففي دوري الأبطال توج ريال مدريد 4 مرات، وبرشلونة مرة منذ 2014، وفي “يوروبا ليغ” توج كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد ثلاث مرات منذ 2010.

وكتبت أسبوعية “دي تسايت” الألمانية مؤخراً: “كرة الأندية الأوروبية في فجر حقبة جديدة”.

وتابعت: “هيمن الدوري الإنجليزي الممتاز على القارة بالمال والانفتاح، لا يحقق أي دوري آخر في العالم عائدات مالية مماثلة من بيع حقوق النقل التلفزيوني، ولا يوجد غيره منفتح بهذا الوضوح على رأس المال الخارجي”.

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ويتفوق “البريميرليغ” إذا على الصعيد المالي: تحتل 6 أندية إنجليزية راهناً مراكز ضمن لائحة العشرة الأوائل الأغنى في العالم، بحسب شركة ديلويت العالمية المتخصصة بالخدمات المالية.

وسجلت الأندية الإنجليزية الموسم الماضي عائدات قياسية بلغت 5.56 مليارات يورو، خصوصاً بفضل حقوق النقل التلفزيوني. تخطت الدوريين الألماني والإسباني بنحو 60%، والدوري الفرنسي بنحو ثلاثة أضعاف.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أنفقت أكثر من مليار يورو.

وتجذب الأموال المتدفقة مدربين من بين العشرين الأوائل عالمياً، على غرار الاسباني جوسيب غوارديولا، الألماني يورغن كلوب، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الإيطالي ماوريتسيو ساري، والاسباني أوناي ايمري.