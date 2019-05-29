الحارس البولندي تشيزني يخضع لجراحة في الركبة

أعلن فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، أن حارس مرمى الفريق، البولندي فويتشيك تشيزني، سيبدأ إعادة التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
أجرى تشيزني (29 عاماً) جراحة في ركبته اليمنى بأحد مستشفيات مدينة برشلونة الإسبانية.
وغاب تشيزني الذي انضم ليوفنتوس قادماً من روما الإيطالي في عام 2017، عن المباراة الختامية للموسم المنصرم والتي أقيمت الأحد الماضي، علماً بأنه شارك في 28 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي.
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