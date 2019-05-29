صفقة انتقال ساني لبايرن ميونخ تتعقد

أقر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أولي هونيس في المواسم السبعة الماضية، أن صعوبات مالية تعيق فريقه من التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي الألماني لوري ساني.

وارتبط اسم اللاعب الدولي البالغ 23 عاماً في الأسابيع الاخيرة بانتقال محتمل إلى النادي البافاري بعدما تداولت تقارير صحافية عدم رضاه عن الوقت الذي يمضيه داخل الملعب مع فريقه الحالي سيتي صاحب ثلاثية تاريخية (الدوري، الكأس، كأس الأندية الإنجليزية المحترفة) في الموسم المنصرم.

وكان هونيس أكد الأسبوع الماضي أن فريقه مهتم بالتعاقد مع ساني، ولكنه عاد وصرح الأربعاء أن صفقة اللاعب الألماني قد تكون باهظة الثمن على أبطال الدوري الألماني.

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وفي حديث لصحيفة بيلد الألمانية قال هونيس: “ليس لديّ أي أرقام دقيقة عن ثمن اللاعب، ولكن أعتقد أنها الصفقة ستكون صعبة جداً من الناحية المالية”.

وحطم بايرن الرقم القياسي لأغلى صفقة تعاقد في تاريخه مطلع العام الحالي بضمه لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو (89،2 مليون دولار)، الأمر الذي دفع هونيس إلى رفض فكرة إنفاق مبلغ أكبر على لاعب واحد.

وطالبت العديد من الشخصيات الكروية في ألمانيا الفريق البافاري بالتعاقد مع ساني، منها المدرب الوطني يواكيم لوف وقائد المنتخب وبايرن السابق لوثر ماتيوس.