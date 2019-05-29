مواجهة نارية تجمع آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

ربما تتسم المواجهات بين آرسنال وتشيلسي دائماً ببعض الإثارة، لكونها من مباريات الديربي المهمة في كل أنحاء العالم، لكن الديربي اللندني المرتقب اليوم الأربعاء، سيكون مواجهة فريدة من نوعها، حيث يلتقي الفريقان خارج الحدود.

لا يفصل بين الناديين في العاصمة البريطانية لندن سوى 12 كيلومتراً، ولكنهما سيلتقيان على بعد 4600 كيلومتر من لندن، حيث يصطدم الفريقان في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي على الإستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.

ومع المسافة الكبيرة التي تفصل مقر الناديين عن مقر الموقعة النهائية، والتكلفة الباهظة للرحلة من لندن إلى باكو، خاصة مع عدم توافر العديد من الرحلات، تتسم مباراة اليوم بأنها مواجهة فريدة من نوعها.

كما ينتظر ألا تشهد مباراة الغد حضوراً هائلاً للجماهير الإنجليزية، رغم كون النهائي مواجهة إنجليزية خالصة.

وواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” انتقادات عديدة بعدما قدم 6 آلاف تذكرة فقط للناديين من إجمالي 64 ألف مقعد هي سعة الإستاد الأولمبي في باكو.

ويغيب ميختاريان (30 عاماً) عن آرسنال في هذه المباراة، بسبب المخاوف على سلامته إزاء النزاع السياسي بين أذربيجان وأرمينيا.

وعلى المستوى الرياضي، لا يحتاج آرسنال للفوز باللقب فقط من أجل إنهاء الموسم الأول له بقيادة إيمري بشكل جيد، ولكنه يحتاج أيضاً للقب من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعدما حل خامساً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليخسر فرصة التأهل إلى دوري الأبطال عبر المسابقة المحلية.

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وشارك آرسنال في دوري الأبطال على مدار 19 موسماً متتالياً، قبل أن يفشل في الوصول إليها خلال آخر موسمين.

ويفتقد آرسنال أيضا في هذه المباراة جهود لاعبه آرون رامزي بسبب الإصابة، لكن قائمة الفريق ستضم المهاجم داني ويلبك العائد لصفوف الفريق بعد تعافيه من إصابة الكاحل التي أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي المقابل ، يخوض تشيلسي المباراة بأعصاب أكثر هدوءاً، حيث ضمن الفريق المشاركة في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم المحلي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي.

وقد يفتقد الفريق في مباراة اليوم جهود لاعب خط الوسط نغولو كانتي الذي أشارت تقارير إلى تعرضه لإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق السبت الماضي.

ويفتقد تشيلسي جهود لاعب خط الوسط روبن لوفتس تشيك الذي أصيب بقطع في وتر أخيل، خلال مباراة ودية بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كما يعاني كالوم هودسون أودوي من إصابة مشابهة.

ويلتقي الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث حسم كل منهما مباراته في الدوري على ملعبه لصالحه.