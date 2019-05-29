محمد صلاح: أتمنى أن لا يتكرر ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي

أكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، سعادته بالعودة مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وكان ليفربول نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال اوروبا، للمرة الثانية على التوالي، ليواجه توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.

وشارك محمد صلاح في مباراة النهائي الموسم الماضي في كييف، أمام ريال مدريد لمدة 30 دقيقة فقط، بسبب مغادرته الملعب متأثراً بإصابة في الكتف.

Advertisements

وقال صلاح في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول "أنا سعيد ومتحمس للغاية، وأتمنى أن لا يتكرر ما حدث في الموسم

الماضي، واتمكن من المشاركة في مباراة النهائي بالكامل".

وأضاف "هذا هو النهائي الثاني على التوالي، لقد تلقينا الهزيمة في النهائي الأول، ولكن كل شيء تحسن هذه المرة، وحصلنا على خبرات أكثر".

وأردف أن اللاعبين يتطلعون لتحقيق اللقب، وقاموا بإعداد جيد في إسبانيا، والجميع سواء لاعبين أو جهاز فني يشعرون بالتحفز لخوض اللقاء، معربًا عن أمنيته في الفوز في هذا النهائي.