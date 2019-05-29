اخبار الرياضه

محمد صلاح: أتمنى أن لا يتكرر ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي الإنجليزي، سعادته بالعودة مرة أخرى إلى نهائي في الموسم الحالي.

وكان ليفربول نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال اوروبا، للمرة الثانية على التوالي، ليواجه توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.

وشارك محمد صلاح في مباراة النهائي الموسم الماضي في كييف، أمام لمدة 30 دقيقة فقط، بسبب مغادرته الملعب متأثراً بإصابة في الكتف.

Advertisements

وقال صلاح في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول "أنا سعيد ومتحمس للغاية، وأتمنى أن لا يتكرر ما حدث في الموسم

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الماضي، واتمكن من المشاركة في مباراة النهائي بالكامل".

وأضاف "هذا هو النهائي الثاني على التوالي، لقد تلقينا الهزيمة في النهائي الأول، ولكن كل شيء تحسن هذه المرة، وحصلنا على خبرات أكثر".

وأردف أن اللاعبين يتطلعون لتحقيق اللقب، وقاموا بإعداد جيد في إسبانيا، والجميع سواء لاعبين أو جهاز فني يشعرون بالتحفز لخوض اللقاء، معربًا عن أمنيته في الفوز في هذا النهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: أتمنى أن لا يتكرر ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا