لجنة الحكام: إيقاف جريشة لن يمنعه من إدارة لقاءات الدوري وكأس مصر

كشف مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لن يمنعه من إدارة مباريات في الدوري والكأس. من إدارة مباريات في الدوري والكأس. قال المصدر، إن جريشة معاقب بالايقاف فيما يتعلق بالبطولات التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، مثل أمم أفريقيا ودوري الأبطال والكونفيدرالية، أما البطولات التابعة لاتحاد الكرة أو حتى للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، يحق للحكم إدارتها بشكل طبيعي.

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