الإسماعيلي يحدد مصير عمر الوحش

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أن عمر الوحش لاعب وسط الفريق سيعود إلى الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عضو مجلس الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" :" الوحش ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الراحة"، مشيرا إلى أن عودة اللاعب إلى الدراويش أمر طبيعي بعد انتهاء فترة إعارته مع المقاصة.

وعن رفض إدارة الإسماعيلي عودة الوحش، أجاب

:" لم اسمع هذا الحديث من قبل..ولكن امر وارد ان يصل عروض إعارة او بيع للاعب وقتها سنبحث في الأمر".

يذكر أن الوحش، انتقل إلى صفوف مصر للمقاصة في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، ولم يشارك اللاعب في أي مباراة رسمية مع الفريق.