استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين حكم مصري لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الممتاز. ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الممتاز. وتعد هذه أول مباراة لبيراميدز في الدوري بتحكيم مصري منذ 189 يومًا، وتحديدا منذ لقاء الفريق مع وادي دجلة في الدور الأول يوم 21 نوفمبر الماضي، وكان محمد الصباحي هو حكم هذا اللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. حكم مصري يدير مباراة لبيراميدز في الدوري منذ 189 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.