مفاجأة.. حكم مصري يدير لقاء بيراميدز وحرس الحدود

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين طاقم حكام مصري، لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالدوري الممتاز. الممتاز. وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فان بيراميدز رحب بتعيين طاقم حكام مصري للمباراة، خاصة ضمن الفريق الحصول على المركز الثالث والمشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل. تقام المباراة في تمام العاشرة مساء غد الخميس على ملعب حهاز الرياضة العسكري ضمن الجولة الـ34 للبطولة.

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