الزمالك يرسل قيمة استقدام حكام أجانب لمباراة الإنتاج إلى اتحاد الكرة

قرر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، إرسال القيمة المالية الخاصة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد الخميس، ضمن منافسات بطولةالدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك قد طلب استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الأبيض أمام الإنتاج الحربي، في المباراة المؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري.
يأتي هذا بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية، حيث يأمل الزمالك بالتتويج بالدوري المصري، ليكون حاصل على ثالث بطولة في موسم واحد.
يدخل الزمالك المباراة برصيد 66 نقطة ويحتل المركز الثالث، أما الإنتاج الحربي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
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