أندية الدوري السعودي تتصارع لضم مهاجم الأهلي

دخل نادي الفتح السعودي في صراع مع نادي العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين للحصول على خدمات محمد شريف مهاجم الأهلي المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وأكدت صحيفة الرياصية السعودية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن إدارة نادي الفتح دخلت في صراع كبير مع نظيرتها في نادي العدالة لضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق الهجومية.
وذكرت الصحيفة أن عروض الناديين جاءت لضم اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة .
يذكر أن محمد شريف انضم للأهلي في الإنتقالات الشتوية يناير الماضي قادمًا من صفوف نادي وادي دجلة ولكنه يعاني من عدم المشاركة في المباريات.
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