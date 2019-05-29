عثمان ديمبلي يقترب من الرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي عثمان ديمبلي قد يرحل عن صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية: إنه في ظل نهاية الموسم غير الموفقة لبرشلونة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، وخسارة كأس إسبانيا لصالح فالنسيا، فإنه سيتم إعادة

هيكلة للفريق.

وأشارت: "ديمبلي قد يكون من اللاعبين الذين قد يرحلون عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لتراجع مستواه مؤخرا، وإن كانت برشلونة قد تجد صعوبة في بيع اللاعب، نظرا للمقابل المادي الكبير الذي تم دفعه

للتعاقد معه، وكذلك سنه الصغير الذي قد يساعده على التطور مع مرور السنوات".

وأكدت أن أزمة ديمبلي كذلك في إصابته المتعددة، وسلوكه خارج الملعب، والذي يظهره بشكل غير مدرك لقيمة النادي الإسباني".

يذكر أن نادي برشلونة تعاقد مع عثمان ديمبلي، في صيف 2017 بمقابل 147 مليون يورو، قادما من بروسيا دروتموند الألماني، ولم يقدم اللاعب الفرنسي حتى الآن المستوى المنتظر منه.