ستاد جهاز الرياضة العسكري يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في ستاد جهاز جهاز الرياضة العسكري بدلا من ملعب المكس في الإسكندرية. ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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