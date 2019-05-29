منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية بكأس العالم لشباب اليد

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر شباب كرة اليد مواليد ٢٠٠٠ ضمن المجموعة الثانية التي تضم السويد،فرنسا، المجر، مصر، كندا، الصين تايبيه، وتقام البطولة في مقدونيا أغسطس المقبل.
وجاءت نتيجة القرعة كما يلي:
المجموعة الأولى
كرواتيا، أسبانيا، النرويج، شيلى، السعوديه، سلوفينيا
المجموعة الثانية
مصر، السويد، فرنسا، المجر، كندا، الصين تايبيه
المجموعة الثالثة
الدنمارك، البحرين، اليابان، الارجنتين، نيجريا، مقدونيا
المجموعة الرابعة
أيسلندا، ألمانيا، تونس، البرازيل، البرتغال، صربيا
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