رياضة | أوباما للشباب: تعلموا من فشل ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباما للشباب: تعلموا من فشل ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بالتعلم من قصة فشل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مع منتخب الأرجنتين.

وأكد أوباما في مؤتمر "إيكسما" الاقتصادي في العاصمة الكولومبية بوجوتا أنه بالرغم من أن ميسي لاعب رائع، فالأرجنتين لديها مشكلات في التتويج ببطولة كأس العالم.

وقال أوباما: "نصيحتي للشباب هي أن يتأكدوا من أن أشخاصا محدودين جدا يستطيعون تحقيق الإنجازات بمفردهم فحتى الذين نعتبرهم عباقرة يعملون مع أشخاص آخرين لتطوير أنفسهم".

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وجاءت "نصيحة" أوباما للشباب للاتعاظ من "فشل" ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده في تحقيق أي بطولة، بالرغم من مستواه الخارق كلاعب كرة قدم.