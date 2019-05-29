رياضة | رسميا.. جهاز الرياضة يستضيف مواجهة الحدود وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. جهاز الرياضة يستضيف مواجهة الحدود وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة حرس الحدود وبيراميدز سبورت، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، بالدوري العام.

وجاء خوض المباراة على ملعب جهاز الرياضة بدلا من حرس الحدود، بالمباراة المقرر لها مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين للدوري المصري الممتاز.

كما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، ضمن الجولة ٣٤ للدوري الممتاز، في ستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد حرس الحدود، وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين ٣ يونيو المقبل.