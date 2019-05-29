رياضة | برشلونة يحدد بديل جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن مخطط نادي برشلونة الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن خيار تعاقد برشلونة مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد يقل في الفترة الأخيرة وجوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة يركز على الثنائي كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا ورودريجو، مهاجم فالنسيا لتدعيم الخط الأمامي للبارسا في الصيف.

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وتابعت الصحيفة أن إدارة برشلونة تعتقد بأن ستواني ورودريجو مناسبات لتشكيلة برشلونة في الفترة المقبلة لينافس أحدهم الأوروجوياني لويس سواريز على المهاجم رقم 9 في البارسا بالموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم فالنسيا ينال انطباع أفضل وأقوى داخل جدران برشلونة لكن الحديث عن رغبة الخفافيش في الحصول على 100 مليون يورو قد يجعل البارسا يفكر في خيار مالي أقل ما يفتح الباب أمام ستواني الذي تألق مع جيرونا في الموسمين الماضين.

سجل ستواني في الموسم المنصرم 20 هدفا ويملك 20 مليون يورو كشرط جزائي الذي أصبح 10 ملايين يورو بعد هبوط جيرونا إلى الدرجة الثانية ما يجعله خيار مناسب لبرشلونة لكن العامل السلبي سنة ببلوغه الـ32 لكنه يملك علاقة رائعة من لويس سواريز زميله في أوروجواي التي تجذب إدارة برشلونة لضمه.