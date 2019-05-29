رياضة | مدربون × كان 2019 (9).. العجوز الألماني "جيرنو روهر" يحلم بمعانقة المجد مع نسور نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (9).. العجوز الألماني "جيرنو روهر" يحلم بمعانقة المجد مع نسور نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة التاسعة من سلسلة "مدربون × كان 2019" الثعلب الألماني "جيرنو روهر" المدير الفني لمنتخب نيجيريا، والذي يتطلع لقيادة نسور نيجيريا للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا هذا العام.

- مسيرته الكروية:

جيرنو روهر من مواليد 28 يونيو لعام 1953 في "مانهايم" بألمانيا، يبلغ عمره (65 عامًا)، وكان يجيد اللعب في مركز المدافع والظهير الأيمن، لعب خلال مسيرته الكروية ضمن عدة أندية ألمانية بدأ مشواره ضمن صفوف فريق نيكاراو الألماني ولعب معه من 1971 وحتي 1972، ثم تنقل بين أندية بايرن ميونيخ ، وفالدهوف مانهايم، وكيكرز أوفنباخ، ثم انتقل إلي جروندان بوردو الفرنسي عام 1977 واستمر معه حتي اعتزاله عام 1989.

خاض "روهر" خلال مسيرته الكروية ما يقرب من 441 مباراة، وسجل 15 هدفًا مع الأندية التي لعب معها، كما حقق عدة بطولات أبرزها، لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ 1973/1974، كما حصل على لقب الدوري الألماني مرتين مع الفريق البافاري، وتوج "روهر" أيضًا بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات مع بورودو، وكأس فرنسا مرتين.

- مسيرته التدريبية:

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه جيرنو روهر للتدريب، وبدأ مشواره التدريب مع فريقه السابق جيروندان بوردو والذي تولي قيادته الفنية في 3 ولايات، الأولى كانت لعدة أشهر في سنة 1990، أما الولاية الثانية كانت في موسم 1991/1992، أما الولاية الثالثة والأنجح كانت في سنة 1996 حيث قاد بوردو بوجود نجوم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان ، بيسنتي ليزارازو ، وكريستوف دوجاري للتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي ولكنه خسر في مجموع المباراتين من نادي بايرن ميونخ الألماني 1/5.

تولي "روهر" منصب المدير الرياضي في صفوف فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني موسم 1998 / 1999، قبل أن يعود للتدريب مرة أخري وتولي قيادة فريق يو إس كريتيل الفرنسي موسم 1999/2000، ثم انتقل لتدريب نيس الفرنسي من 2002 وحتي 2005، ثم انتقل لقيادة فريق يونج بويز السويسري موسم 2005 / 2006.

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في عام 2007 عاد "روهر" للتدريب في فرنسا عبر بوابة نادي أجاكسيو الفرنسي موسم 2007 / 2008، ثم تولي قيادة فريق النجم الساحلي التونسي موسم 2008 / 2009 لكنه رحل بعدما احتل الفريق المركز الثالث بالدوري التونسي، بعدها تولي قيادة فريق نانت لمدة 5 أشهر فقط، قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج.

تولي المدرب الألماني قيادة 4 منتخبات إفريقية، بدأها مع منتخب الجابون عام 2010 وقاده في بطولة أمم إفريقيا 2012 لكنه خرج من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام مالي 6 / 5 بركلات الترجيح ليرحل عن تدريب الفريق.

وفي سبتمبر 2012 انتقل لتولي قيادة منتخب النيجر، وقاده في بطولة أمم إفريقيا 2013 لكنه خرج من دور المجموعات، ورحل عن تدريب المنتخب النيجري بعدما فشل في قيادته لبطولة أمم إفريقيا 2015، بعدها تولي تدريب منتخب بوركينا فاسو لعدة أشهر قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج.

وأخيرًا تولى روهر القيادة الفنية للمنتخب النيجيري في 9 أغسطس 2016، وقاد النسور للتأهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا وخرج من دور المجموعات، كما صعد بنيجيريا لنهائيات أمم إفريقيا 2019 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 13 نقطة.

يعتمد "روهر" على طريقة لعب 1-3-2-4، وأحيانًا 2-3-5، أو 1-1-4-4.

- أرقامه مع نيجيريا:

تولي "روهر" قيادة منتخب نيجيريا في 27 مباراة حتي الآن، فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

وسبق وقاد "روهر" منتخب نيجيريا في مباراة ودية ضد منتخب مصر بقيادة أجيري وانتهت بفوز النسور بهدف دون رد في 26 مارس الماضي.

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات غينيا، مدغشقر، بوروندي