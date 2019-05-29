رياضة | أرقام "الكان" القياسية (9).. المعلم وتشارلز جيامفي المدربان الأكثر تتويجًا بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (9).. المعلم وتشارلز جيامفي المدربان الأكثر تتويجًا بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة التاسعة من سلسلة "أرقام الكان القياسية" المدربين الأكثر تتويجًا بلقب بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ:-

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1- حسن شحاتة:

يعتبر المدرب المصري حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ، حيث حصد اللقب 3 مرات مع منتخب الفراعنة أعوام 2006، 2008، 2010، كما أنه المدرب الوحيد الذي توج باللقب 3 مرات متتالية في تاريخ البطولة.

2- تشارلز جيامفي:

مدرب منتخب غانا السابق تشارلز جيامفي حقق لقب بطولة أمم إفريقيا 3 مرات أيضًا في تاريخه مع منتخب البلاك ستارز ولكن ليست بشكل متتالي، حيث حصد اللقب أعوام 1963، 1965، 1982.