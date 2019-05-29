رياضة | أول تعليق من الوداد المغربي بعد إيقاف جهاد جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الوداد المغربي بعد إيقاف جهاد جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي عن موقفهم ضد الحكام جهاد جريشة بعد ما حدث في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال طلال في تصريحات خاصة "جريشة حكم ظالم ومنذ اللحظة الأولى كان طريقنا الشرعية والتعامل مع المؤسسات لذلك قومنا بالتصعيد للكاف".

وتابع "ما ضاع حق من وراءه طالب.. شكرًا للأخوة المصريين على التعاطف الكبير ولو ضر مواطنهم جريشة".

وأضاف "رأيت لقطة لجهاد جريشة في مباراة الزمالك والمقاصة وعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للزمالك في مباراة للفريقين منذ سنوات وكان هناك تعاطف كبير معنا"