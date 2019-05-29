رياضة | قبل مونديال السيدات.. إبلاغ اللاعبات بمخاطر التلاعب بالنتائج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مونديال السيدات.. إبلاغ اللاعبات بمخاطر التلاعب بالنتائج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخذت استعدادات النرويج لكأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا منحنى جديدًا الأسبوع الماضي عندما شاهدت اللاعبات عرضًا تقديميا حول طريقة التصرف في حالة الاتصال بهن من أجل التلاعب في نتيجة مباراة.

وانعقدت هذه الجلسة خلال المعسكر التدريبي للفريق في أوسلو بناء على طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي يشدد على الدول الـ24 المشاركة في كأس العالم، تعريف اللاعبات بالمخاطر المحتملة.

وقال إميل ووترز المستشار القانوني للاتحاد النرويجي لكرة القدم، إنه رغم أنه من المستبعد الاتصال بلاعبات الفريق للتلاعب في نتيجة مباراة في مثل هذه البطولة رفيعة المستوى، فإنهن بحاجة لأن يدركن المخاطر.

وأوضح "في وجهة نظري يجب أن تعلم اللاعبات بشكل جيد جدًا المشاكل المتعلقة بالتلاعب في النتائج والأسئلة الأخرى المتصلة بالمقامرة".

Advertisements

وشهدت بطولات الدوري في دول شمال أوروبا العديد من حالات التلاعب في النتائج بالسنوات الأخيرة، وعرض المتلاعبون في النتائج رشى على اللاعبين الذين يحصلون على أجور ضعيفة في الدرجات الأدنى للدوري.

وتحصل اللاعبات في كرة القدم للسيدات على نذر يسير من أجور اللاعبين الرجال، ما أدى إلى مخاوف من إمكانية استهدافهن.

وقال ووترز "من المهم أن تكون المسؤوليات واضحة تمامًا، وأهم شيء هو الإبلاغ عن أي محاولة اتصال من أي شخص يسعى للتأثير على نتيجة مباراة".

وتبدأ كأس العالم للسيدات في 7 يونيو عندما تلتقي فرنسا الدولة المستضيفة مع كوريا الجنوبية في باريس، بينما تلعب النرويج منافستها في المجموعة الأولى ضد نيجيريا في اليوم التالي.