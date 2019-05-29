رياضة | مدرب مونشنجلادباخ الجديد: أتعهد بتغيير طريقة اللعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مونشنجلادباخ الجديد: أتعهد بتغيير طريقة اللعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماركو روز، المدرب الجديد لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ إنه يريد تطبيق أسلوب لعب جديد، وإبرام بعض الصفقات، فور بدء عمله مع الفريق، اليوم الأربعاء.

ورحل ديتير هيكنج مدرب مونشنجلادباخ عن الفريق؛ بسبب الأداء غير المتناسق؛ حيث كان يعتمد على "المهاجم الوهمي" في طريقة لعبه، والتي تسببت في تسجيل الفريق 55 هدفًا فقط، بالموسم الماضي، ما قضى على أحلام الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما حصل على المركز الخامس في ترتيب المسابقة المحلية.

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وقال روز في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديمه إلى وسائل الإعلام، بعد 3 أيام فقط من قيادته فريقه السابق ريد بول سالزبورج للاحتفاظ بلقب الدوري النمساوي: "لا نريد قياس أنفسنا فقط بناء على المركز الذي حصلنا عليه في الموسم المنصرم، لكن أيضا بالنظر إلى طريقة اللعب التي نلعب بها".

وأضاف روز، 42 عامًا: "سنحاول أيضا العمل مع الفريق ونريد إقناع الجماهير".

وسيفتقد مونشنجلادباخ في الموسم القادم خدمات نجمه ثورجان هازارد، الذي انتقل مؤخرا لصفوف بوروسيا دورتموند.