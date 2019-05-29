رياضة | الليلة.. جلسة تحديد مستقبل كريستيان جروس حسب "الميزانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. جلسة تحديد مستقبل كريستيان جروس حسب "الميزانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد اليوم الأربعاء مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول من اجل مناقشة موقفه من تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وتأتي الجلسة لمناقشة طلبات جروس المالية بخصوص تجديد تعاقده مع فريق الزمالك لمدة موسم آخر، وذلك بعد أن نجح في التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك في وقت سابق، عن عقد جلسة مع جروس لمناقشة موقفه من التجديد، حيث أكد على وجود ميزانية خاصة لنادي الزمالك في هذا الملف من الصعب تخطيها.