رياضة | ليفربول ينقذ خاميس من جحيم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينقذ خاميس من جحيم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني لضمه في الموسم الجديد.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ليفربول بات على استعداد تام لتقديم عرض خرافي من أجل التعاقد مع خاميس رودريغيز في الميركاتو الصيفي.

وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني قد أعلن في الأيام الماضية عدم رغبته في تفعيل بند خيار الشراء المتواجد في عقد خاميس مع الفريق فور نهاية إعارته من ريال مدريد.

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واشارت التقارير إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان لا ينوي الاعتماد على خاميس في الموسم المقبل ليدفع الإدارة في فتح باب الرحيل أمام اللاعب.

واكدت التقارير على أن ليفربول يجهز عرضاً ضخماً بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع خاميس وإنقاذه من جحيم زيدان.

وسيواجه خاميس منافسة قوية في صفقة خاميس بعد رغبة باريس سان جيرمان وأرسنال ونابولي ويوفنتوس في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.