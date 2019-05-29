رياضة | البوندسليجا تحقق رقما مميزا على مستوى الدوريات الخمس الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البوندسليجا تحقق رقما مميزا على مستوى الدوريات الخمس الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" أنَّ عدد الأهداف المسجلة في الموسم المنقضي بلغ 973 هدفًا في 306 مباراة، وهو ما يساوي عدد الأهداف المسجلة في موسم البطولة قبل 32 عامًا، كما يعتبر رقما قياسيًا جديدًا في الألفية الحالية.

وطبقا للأرقام المعلنة، بلغ متوسط الأهداف 3.2 هدف في كل مباراة، لتتفوق البوندسليجا على بطولات الدوري الإنجليزي (2.8 هدف)، والإيطالي (2.7 هدف) والإسباني (2.6 هدف).

Advertisements

وانتهت 17 من أصل 306 مباراة، لعبت طوال الموسم، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكشفت رابطة الدوري الألماني أن البوندسليجا تتربع منذ 29 عامًا، باستثناء موسم "2016 -2017"، على قمة الدوريات الأوربية فيما يخص عدد الأهداف المسجلة في كل موسم.

وسجل نادي بايرن ميونخ الفائز بلقب البوندسليجا أكبر عدد من الأهداف من بين كل أندية البطولة "88 هدفًا"، فيما كان نورمبرج صاحب أقل حصيلة تهديفية برصيد 26 هدفًا.