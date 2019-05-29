رياضة | الصاعد على سلامة يواجه الماكينات الألمانية فى الجولف للمرة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصاعد على سلامة يواجه الماكينات الألمانية فى الجولف للمرة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر القاهرة غدا الخميس الفرعون المصرى الصغير ذو التسع سنوات متوجها الى مدينة فرانكفورت الالمانية للمشاركة فى بطولة المانيا للجولف التى ينظمها الاتحاد الالمانى للعبة.

وتعد تلك البطولة هى ثانى محطات الصاعد على سلامة ضمن برنامجه الصيفى الذى يشهد خوض منافسات العديد من البطولات الاوربية تحت اشراف مدربه الهولندي يان يورجن وفريق العمل المكون من مخطط الاحمال الدكتور مؤمن عبد الجواد ومحلل الاداء الحركى الدكتور منصور عطالله.

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ويتضمن برنامج اعداد اللاعب على سلامة المشاركة فى البطولات الاوربية الواحدة تلو الاخرى ويعود بين كل بطولة واخرى الى القاهرة لمواصلة تنفيذ برنامجه التدريبي من اجل الاستعداد للبطولة التى تليها وذلك حتى يعتاد على حياة محترفى اللعبة مبكرا كأحد انواع الخبرات المطلوبة .

ويتدرب على سلامة فى المانيا يومى الجمعه والسبت ثم يشارك فى المنافسات الرسمية يومى 2 و6 يونيو المقبل فى مرحلته السنية حيث تشهد البطولات منافسات حتى المرحلة السنية 18 عاما وهى المرة الأولى التى ينافس فيها الماكينات الالمانية .

وسبق أن حقق على سلامة الفوز بالمركز الاول فى بطولة هولندا مطلع هذا الاسبوع للمرحلة السنية تسع سنوات .