رياضة | الزمالك يطرد باسم مرسي نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطرد باسم مرسي نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مسئولو نادي الزمالك الباب بشكل نهائي على عودة باسم مرسي مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل وبعد انتهاء فترة إعارته إلى صفوف سموحة.

وأبلغ مسئولو الزمالك لاعبهم بالبدء عن بحث عروض له في الوقت الحالي سواء داخل أو خارج مصر لإعارته لأي فريق آخر بسبب عدم الحاجة إليه وعدم قناعتهم بمستواه وقدراته والبحث عن إبرام صفقات هجومية من خارج المعارين لتدعيم صفوف الفريق والنقص الذي يعاني منه الأبيض بشكل كبير بالإضافة إلى المشاكل التي أثارها اللاعب بين صفوف سموحة خلال فترة الإعارة وتجميده عن المشاركة.

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وكان الزمالك قد أعار باسم مرسي إلى سموحة في يناير الماضي لنهاية الموسم لكن اللاعب تم تجميده من جانب حسام حسن المدير الفني للفريق وذلك بسبب مشاكله معه.