رياضة | الحزم يمدد عقد مالك عسلة ويقطع الطريق على الأندية السعودية

جددت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي تعاقدها مع حارس المرمى الجزائري مالك عسلة لمدة ثلاثة أعوام بدعم خاص من عضو شرف النادي سلمان المالك الذي تكفل بسعر الصفقة كاملةً.

ووضعت إدارة نادي الحزم بتمديد التعاقد مع الأخطبوط حداً لجميع العروض التي وصلت إلى وكيل أعماله صالح اليامي من الاندية الكبرى في الدوري السعودي ومنها الهلال.

وأكد عبد الله المقحم رئيس نادي الحزم بعد أنتهاء تجديد تعاقد الحارس أنها خطوة إيجابية لمحبي الفريق وشكر المالك على الدعم حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " الحمد لله بفضل الله، ثم وقفة عضو شرف النادي الداعم والفعًال الاستاذ سلمان المالك، تم تجديد عقد الحارس الأمين مالك عسلة، لثلاث سنوات قادمة".

ويعتبر عسلة واحد من الأسماء التي نجحت في الحصول على أفضل نسبة تصديات في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وكان مرشح بقوة للحصول على جائزة أفضل حارس والتي حسمها فاروق بن مصطفى.