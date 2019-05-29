رياضة | ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد التحرك من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق أياكس أمستردام.

وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأن يسعى لتقديم تهديد إلى برشلونة والتحرك لضم المدافع الدولي الهولندي في ظل احتمالية رحيل سيرجيو راموس عن النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يأمل في بقاء راموس ضمن صفوف الفريق لكنه سيتحرك لضم دي ليخت في حالة تمسكه بالرحيل إلى الدوري الصيني.

وتابعت الصحيفة نادي باريس سان جيرمان يتطلع هو الأخر لضم دي ليخت بعدما فشل في ضم زميله دي يونج.