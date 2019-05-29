رياضة | باريس يحذر ريال مدريد بسبب مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يحذر ريال مدريد بسبب مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهتم نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن الشيخ تميم بن حمد، رئيس دولة قطر اتفق مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان بخصوص نقطة واحدة وهى استحالة بيع كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الموقع أن الإدارة القطرية بعثت برسالة قوية لريال مدريد بعدم نية بيع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان باريس سان جيرمان أعلن في الأسابيع الماضية استمرار كيليان مبابي في الموسم المقبل ولا نية في تفريط صاحب الرقم 7 خلال الصيف.

وانتقل مبابي الصفوف باريس سان جيرمان من موناكو مقابل 180 مليون يورو ويحصل على 13 مليون يورو سنويا.

وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن ريال مدريد على استعداد لضم مبابي في الصيف المقابل مقابل 300 مليون يورو.