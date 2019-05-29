رياضة | لينكر يطالب لاعبي أرسنال بدعم مخيتاريان بالنهائي الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لينكر يطالب لاعبي أرسنال بدعم مخيتاريان بالنهائي الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى جاري لينكر أحد نجوم الكرة الإنجليزية السابقة، تمنياته، بحصول الأرميني هنريك مخيتاريان لاعب آرسنال، على الدعم من زملائه في حالة تحقيق لقب الدوري الأوروبي اليوم.

وقال لينكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "إذا فاز آرسنال اليوم، فإنه من دواعي السرور أن نرى كل لاعب من الفريق يرتدي قميص باسم، مخيتاريان خلال مراسم إستلام الكأس".