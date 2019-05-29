رياضة | رسميا.. استكمال الدوري المصري بعد أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. استكمال الدوري المصري بعد أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين منح الأندية شهرًا للراحة والإعداد للموسم الجديد، عقب انتهاء الدوري المصري للموسم الحالي.

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وتقرر بشكل نهائي استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها

وتستعد مصر لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول في تاريخ البطولة.