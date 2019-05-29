سيرينا ويليامز تعاتب «نايكي» بسبب الحوامل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بلغت نجم التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وذلك بعد فوزها 2-6 و6-1 و6- صفر على اللاعب الروسية فيتاليا دياتشينكو.

سيرينا قالت في تصريحات لها بع المباراة: إن شركة “نايكي” تعلمت من أخطاء الماضي، وذلك عقب تغييرها لسياساتها بعد أن تعرضت الشركة الأمريكية لانتقادات بسبب تجميدها لمبالغ الرعاية لعدة رياضيات حوامل.

”نايكي” - عملاق صناعة الملابس الرياضية – كانت قد أعلنت أنها ستدفع المبالغ المخصومة المتعلقة بمعدلات الأداء للرياضيات اللاتي أنجبن، وقالت إنها قد تقوم بما هو أكثر.

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عقود الرعاية مع الرياضيين عامة، تشمل بنودا تخفض بمقتضاها الشركة المبالغ المدفوعة إذا لم يحقق هؤلاء الأهداف الموضوعة على صعيد الأداء.

سيرينا أضافت عقب فوزها على دياتشينكو: أتفهم أن “نايكي” ساندت المرأة في الآونة الأخيرة كثيرا، وقد بدأت ببيان يتعلق بي وأعلنت أنها تريد إحداث تغيير.

وتابعت: إنها تريد مساندة النساء اللاتي يردن تكوين أسر وأن يكن أمهات، أنا سعيدة بهذا البيان، وأنا أعرف أنه وبناء على ذلك وفيما بعد.. ستقدم الشركة ما هو أفضل.. هذا هو الدرس المستفاد، التعلم من الأخطاء والقيام بما هو أفضل.