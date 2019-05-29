أزمة المشاجرة ورد الجميل.. سيرجيو راموس لرئيس الملكي: لقد تعبت وطفح الكيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اضطرابات كثيرة شهدتها أروقة النادي الملكي الإسباني ريال مدريد، في الأيام القليلة الماضية، بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وقائد الفريق سيرجيو راموس، قد تؤدي إلى رحيل اللاعب عن الفريق.

إذاعة “كوبي” الإسبانية، أكدت نقلا عن مصادر داخل النادي أن العلاقة بين بيريز وراموس متوترة، والتواصل شبه معدوم بينهما، وإن راموس يريد مغادرة النادي، ولديه عدة عروض، منها عرض ضخم من الصين، وآخر أوروبي.

مصادر إسبانية ذكرت أن راموس طلب صراحة من ريال مدريد تركه يرحل بالمجان، كنوع من “رد الجميل” لسنواته الطويلة مع الفريق، وهو ما رفضه بيريز تماما.

الإذاعة قالت: إن راموس بعث برسالة نصية لبيريز جاء فيها: “لقد تعبت وطفح الكيل”.

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العلاقة بين بيريز وراموس بدأت في التدهور بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد أياكس أمستردام الهولندي بدور الـ16، وهو الخروج الذي لام فيه بيريز القائد راموس.

الإذاعة أضافت أن بيريز لم يكف عن لوم قلب دفاع الفريق على الخروج، بسبب تعمده الحصول على بطاقة صفراء في الذهاب أمام أياكس، مما أبعده عن مباراة الإياب، التي ظن راموس أنها حسمت بعد التقدم بنتيجة 2-1 في الذهاب، ليفاجأ الجميع بمباراة تاريخية من النادي الهولندي الذي انتصر بنتيجة 4-1 في مدريد.

هذا الأمر أدى لمشاجرة بين راموس وبيريز في غرفة تبديل الملابس بعد الخروج من أياكس، وحينها تحدث راموس أول مرة عن “الخروج”، مؤكدا أنه “سعيد للرحيل حين ينتهي عقده”.. وأكد مصدر للإذاعة: “لقد طفح الكيل بالنسبة لراموس الذي لم يتحمل أن يتم التشكيك بالتزامه وعطائه للفريق”.

بيريز أكد أنه يرفض تماما فكرة رحيل راموس مجانا، وصرح مؤخرا بأن الأمر “مستحيل”، خاصة أن بيع اللاعب سيدخل لخزينة النادي مبلغا ضخما، خاصة إذا ما تم بيعه لفريق صيني.