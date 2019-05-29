أرسين فينجر «العجوز» يراوغ ويتلاعب بزيدان ويشعل مواقع التواصل.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت صورة للفرنسي، آرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتفت به الصحف العالمية.

أرسين فينجر ظهر خلال الصورة وهو يتلاعب بمواطنه زين الدين زيدان، ويراوغه في مواجهة مباشرة بينهما خلال مباراة خيرية لكرة قدم.

شبكة “سكاي سبورتس”، ذكرت أن الصورة أظهرت فينجر صاحب الـ69 عاما، وهو يراوغ زين الدين زيدان صاحب الـ46 عاما، المدير الفني الحالي لريال مدريد، خلال مباراة خيرية أقيمت بين بعض لاعبي جيل منتخب فرنسا الفائز بمونديال كأس العالم 1998، وجيل منتخب “الديوك” للرجبي 1999، في مدينة بوردو.

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موقع “تويتر” تحول بسبب الصورة إلى ساحة من التعليقات الساخرة على اللقطة، التي اعتبرها البعض في البداية ليست حقيقية بل صورة تم صناعتها من خلال برنامج تعديل الصور “فوتوشوب”، لظهور فينجر وكأنه في عمر الثلاثين يمر من لاعب آخر لا يجاريه في السرعة واللياقة، رغم أن فارق العمر بين فينجر وزيدان 23 عاما.

وبمجرد أن تأكد للجميع أنها صورة حقيقية، انهالت عبارات المديح على مدرب أرسنال السابق، لأناقته والكرة بين قدميه، وأمام واحد من أفضل من داعبوا الكرة في العصر الحديث، والأهم من ذلك، أنه فعل ذلك مع اقترابه من عمر الـ70.

زيدان علق على الصورة قائلا: “كنت قريبا من التوقيع معه، لكنه رحل بعيدا”.

يذكر أن فينجر لا يزال يبحث عن عمل بعد تركه لتدريب نادي أرسنال بعد 22 عما متواصلة في ستاد الإمارات.