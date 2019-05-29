«السامبا» يعاقب نيمار دا سيلفا.. واللاعب يرد بالهليكوبتر الخاصة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة “كوبا أميركا” التي تنظمها البرازيل وتنطلق يوم 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 7 يوليو، وتلتقي البرازيل مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو.
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وجه ضربة موجعة لنيمار، بعدما أعلن أن لاعب باريس سان جرمان، داني ألفيش، سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أميركا الشهر المقبل بدلا من نيمار دا سيلفا زميله في النادي الفرنسي.
الاتحاد البرازيلي ذكر في بيان له: “داني ألفيش سيكون قائدا للمنتخب الوطني البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام قطر وهندوراس وفي كوبا أميركا بالبرازيل 2019.. وتم إبلاغ ألفيش صاحب الـ 36 عاما، الذي خاض 138 مباراة دولية مع البرازيل.
تيتي مدرب البرازيل، كان قد أعلن نيمار قائدا للمنتخب البرازيلي بعد خروج الفريق من دور الثمانية في كأس العالم على يد بلجيكا العام الماضي، لكنه واجه ضغوطا من أجل استبدال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بسبب مشكلاته المتعلقة بالانضباط.
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عاقب نيمار بالإيقاف 3 مباريات في وقت سابق هذا الشهر بسبب الاعتداء على مشجع بعد خسارة باريس سان جرمان في نهائي كأس فرنسا أمام فريق رين، وذكرت تقارير أنه دخل أيضا في مشاحنات مع زملائه في النادي الفرنسي.. وقال الاتحاد إن تيتي أبلغ نيمار، بأنه لن يكون قائدا للمنتخب الوطني في كوبا أميركا.
نيمار – فيما يبدو أنه رد على القرار - سافر إلى البرازيل لحضور تدريبات المنتخب في مدينة تيريسبولس قبل بطولة كوبا أميركا، على طائرة هليكوبتر خاصة كتب عليها اسمه، ويبلغ سعرها 15 مليون دولار وهي من طراز “مرسيدس بنز إيرباص H-145” وكتبت عليها الحروف الأولى من اسمه “NJR”.. بحسب ما ذكره موقع Business insider.
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