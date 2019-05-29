لوفرين يحرج محمد صلاح بصورة ساخرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي من خلال التدريبات القوية، لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام فريق توتنهام الإنجليزي، والتي تقام مساء الأأول من يونيو على ملعب “وانداميتروبوليتانو” معقل أتليتكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد.

ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول، دائما ما يمارس هوايته في المزاح واستفزاز زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح بشكل كوميدي، حيث شارك الثنائي في تدريبات “الريدز” قبل مباراة النهائي المقرر لها يوم السبت المقبل.

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الثنائي لوفرين وصلاح، تم التقاط صورة لهما وهما يتدربان، الا أن لوفرين قام بعمل مشاركة الصور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ويظهر فيها صلاح وهو يتحدث إليه، بينما يبدو لوفرين غير مهتمًا بما يقوله صلاح: وعلق لوفرين على الصورة قائلًا: “عندما يتحدث إليك شخص ما ولكنك تتجاهله”.

أحد المتابعين قال مازحا: إن لوفرين بالتأكيد لديه قلب شجاع لدرجة جعلته يتجرأ ويتجاهل “الملك المصري”.. فيما قال آخر: إن لوفرين ربما تجاهل صلاح لأنه كان يتحدث إلى ألبرتو مورينو.