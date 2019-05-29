نجم مانشستر بول بوجبا في مسجد الشيخ زايد الكبير برفقة زوجته ووالدته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار نجم كرة القدم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، برفقة والدته وزوجته.

اللاعب نشر مقطع فيديو برفقة والدته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهر داخل أروقة المسجد الذي يعد واحدا من التحف المعمارية الإسلامية في العصر الحديث، وأهم معلم ديني سياحي في أبوظبي.

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لاعب منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم مع منتخب “الديوك” في روسيا 2018، قضى عطلة عائلية في دولة الإمارت العربية المتحدة خلال شهر رمضان الكريم.. وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطها اللاعب مع والدته سعادته وانبهاره بالهندسة المعمارية للمسجد.

بوجبا البالغ من العمر 26 عاما، كان قد زار في وقت سابق من شهر رمضان، مكة المكرمة حيث أدى مناسك العمرة رفقة لاعب تشيلسي كورت زوما.. وقال: الشخص الذي يأتي إلى هنا هو فقط من سيفهم هذا الشعور.. هذا مكان جميل جميل، جميل، جميل.. والشعور.. لا أستطيع حتى أن أشرح لك.