سيسك فابريجاس يغرد بالعربية للمرة الأولى ويشيد بهذا العمل.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة Gololy

كشف اللاعب الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب نادي برشلونة، عن إعجابه الشديد بمسلسل “خمسة ونص”، الذي يقدمه الفنان السوري قصي خولي، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ونشر سيسك صورة له برفقة قصي خولي، وعلق عليها بالعربية، قائلًا: “مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا في أجمل مسلسل عربي خمسة ونص وكل التوفيق وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه غمار الغانم”.

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مسلسل “خمسة ونص” الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “الصباح ميديا”.

نادين، تجسد في المسلسل دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراعا اجتماعيا وعاطفيا كبيرا ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قام بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.