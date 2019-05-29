شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن»: ريـال مدريد يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم «هازارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية توصل نادي ريـال مدريد الإسباني لاتفاق مع نظيره الإنجليزي تشيلسي من أجل ضم النجم إيدن هازارد مقابل 115 مليون جنيه إٍسترليني.

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وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات التي خاضها الناديان خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى نقطة اتفاق.

وسيتقاضى اللاعب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني على مدى 4 سنوات ستكون هي فترة عقده مع ريـال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، أمر ببيع اللاعب عوضًا عن خسارته مجانًا الموسم القادم مع نهاية عقده مع تشيلسي.