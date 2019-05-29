شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن»: ريـال مدريد يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم «هازارد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية توصل نادي ريـال مدريد الإسباني لاتفاق مع نظيره الإنجليزي تشيلسي من أجل ضم النجم إيدن هازارد مقابل 115 مليون جنيه إٍسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات التي خاضها الناديان خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى نقطة اتفاق.
وسيتقاضى اللاعب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني على مدى 4 سنوات ستكون هي فترة عقده مع ريـال مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، أمر ببيع اللاعب عوضًا عن خسارته مجانًا الموسم القادم مع نهاية عقده مع تشيلسي.
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