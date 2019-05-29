شكرا لقرائتكم قرعة كأس العالم لكرة اليد مواليد 2000.. مصر مع فرنسا والسويد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بقرعة كأس العالم لكرة اليد مواليد 2000، فى المنافسات التى ستقام أغسطس المقبل فى مقدونيا . وجاءت المجموعات كالتالى:

المجموعه الأولى: كرواتيا، إسبانيا، النرويج، شيلى، السعودية، سلوفينيا المجموعه الثانية: مصر، السويد، فرنسا، المجر، كندا، الصين تايبيه Advertisements المجموعه الثالثة: الدنمارك، البحرين، اليابان، الارجنتين، نيجريا، مقدونيا المجموعه الرابعة: أيسلندا، ألمانيا، تونس، البرازيل، البرتغال، صربيا

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