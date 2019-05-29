شكرا لقرائتكم انسحاب الأهلي يحرمه من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخطط مجلس إدارة النادي الأهلي للانسحاب من الدوري اعتراضا علي قرارات اتحاد الكرة بشأن استكمال مسابقة الدوري بعد بطولة أمم إفريقيا ، خاصة أن الإدارة الحمراء هددت بالانسحاب حال استكمال المسابقة بعد أمم إفريقيا.
وطلب الأهلي أن يخوض مباراتيه المتبقيتين ضد الزمالك والمقاولون العرب قبل أمم إفريقيا، وهو ما رفضه اتحاد الكرة وأجل المباراتين إلى ما بعد الانتهاء من بطولة الأمم.
والمؤكد أن انسحاب الأهلي من الدوري سيعرضه لعقوبات وسيكون من شأنه حرمانه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بنسختها القادمة.
لوائح اتحاد الكرة تحرم الفريق المنسحب من المشاركة في البطولات القارية، وهو ما يهدد مشوار الأهلي الإفريقي حال الانسحاب من الدوري.
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