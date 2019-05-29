شكرا لقرائتكم أزارو يطلب جواز سفره لقضاء إجازة بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلى السفر إلى بلاده من أجل قضاء عطلة مع أسرته خلال عيد الفطر، حيث طلب الحصول على جواز سفره من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي من أجل السفر للمغرب.

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يأتي طلب أزارو الحصول جواز سفره من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد تأجيل مواجهتى المقاولون العرب والزمالك لبعد نهائيات كأس الأمم الافريقية.

ويرغب وليد أزارو فى قضاء أجازة قصيرة مع أسرته، خاصة وأنه لم يتم استدعاؤه لقائمة منتخب المغربي المشاركة فى الكان، قبل أن يعود مجدداً للإنتظام ف تدريبات الأهلى.