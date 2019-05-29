شكرا لقرائتكم الإسماعيلي عن تهمة بتروجت بتفويت مباراة الجونة: الأقربون أولى بالمعروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى رفضه التام للاتهامات الصادرة من نادي بتروجت تجاه ناديه بتفويت مباراة الجونة حسبما جاء في البيان الصادر عن النادى البترولى والذى أصدره منذ قليل .

رد إبراهيم فارس على الاتهامات قائلا : "الاسماعيلى فريق كبير لا يفعل مثل هذه الأفعال مهما كان الوضع ومن تابع مباراة الجونة سيتأكد على الفور أن أياً من الناديين كان بإمكانه الفوز فى أى وقت من المباراة "

تابع : " الدقائق الأخيرة هى من جعلت بتروجت يفكر فى نغمة التفويت ولكنها خدعة لاسيما أن الوقت الضائع من المباراة شهد تخوف من الفريقين لخسارة نقاط المباراة كاملة فظهر التحفظ على أداؤهم الأمر الذى فسره مسئولى بتروجت بالتفويت وهذا عارى تماماً من الصحة "

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استطرد:"لو كانت شبهة مجاملة فلماذا سنقدمها للجونة ماذا يربطنا بهم على الاقل كنا سنفكر فى بتروجت على طريقة الاقربون أولى بالمعروف فهم جيران الاسماعيلى ومنحونا ملعبهم نخوض عليه مبارياتنا بعد غلق ستاد الاسماعيلية ، مضيفاُ : "هذه اتهامات باطلة جملا وتفصيلا ، الاسماعيلى لايفعل ذلك "

وطالب مسئولو بتروجت فى مستند رسمى إدارة اتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق الدورى، ومراقبة بعض المباريات خاصة التى يكون طرفاها أحد الأندية التى تصارع من أجل البقاء بالدورى مؤكداً أن مباراة الاسماعيلى والجونة التى انتهت بالتعادل السلبى أكبر مثال .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".